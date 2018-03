München (ots) - In der neuen Netflix-Serie "Altered Carbon" (seit 2. Februar online) jagt Joel Kinnaman als Ex-Soldat Takeshi Kovacs einen Mörder. Im Interview mit COSMOPOLITAN (EVT 08.03.) spricht der Serien-Star über seine Stärken und Schwächen und warum seine Kindheit in Schweden nicht ganz harmonisch verlaufen ist.



"Ich hatte ständig Trouble", gibt der Halb-Schwede, Halb-Amerikaner zu, als COSMOPOLITAN ihn nach seiner Kindheit fragt. Unter anderem fürs Haschrauchen schickten ihn seine Eltern für ein Austauschjahr nach Texas. "Ich versuche immer, mich zehn Prozent außerhalb meiner Komfortzone zu bewegen. Und mich so meinen Ängsten zu stellen. Das ist enorm wichtig", beschreibt Kinnaman seine Taktik. Seine große Furcht? Reden halten! "Ich finde es ganz schrecklich, vor einer großen Menschenmenge zu sprechen. Beim "Altered Carbon"-Dreh musste ich vor 250 Menschen reden. Okay, vor diesen Leuten war ich auch splitternackt", so der Schauspieler, der nach eigener Aussage geübter darin ist, sich zu entblößen als Reden zu halten. Eine Stärke, die er bei anderen besonders schätzt, ist Verletzlichkeit. "Jemand, der immer nur stark ist, ist in meinen Augen schwach." Vor allem in seinen Beziehungen zeigt sich Kinnaman sensibel. "Das ist nicht immer leicht. Aber ich finde, dass eine besondere Nähe zwischen zwei Menschen nur entstehen kann, wenn man verletzbar ist."



Was so ein emotionaler Mensch tun würde, wenn er nur noch 24 Stunden zu leben hätte? "Dann würde ich alle meine sexuellen Fantasien ausleben", sagt der Serien-Star. Auf die Frage, auf was oder wen er zuletzt neidisch war, sagt der durchtrainierte 1,90-Mann: "Auf meine Frau. Weil sie mit meinem Körper Sex haben kann."



