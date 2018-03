Deutsche Post-Calls mit 105%-Chance bei Kurserholung auf 39 EUR

Der Kurs der Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004) reagierte auf die am 7.3.18 veröffentlichten Zahlen mit einer bemerkenswerten Tal- und Bergfahrt innerhalb einer Bandbreite von 3,54 Prozent. Am Ende des Tages beendete die Aktie mit einem geringfügigen Plus von 0,2 Prozent den Handel. Nach den am gestrigen Tag zahlreich veröffentlichten Analysen, in denen die Deutsche Post-Aktie von der überwiegenden Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 48 Euro als kaufens- oder haltenswert eingestuft wird, startete die Aktie mit einem deutlichen Plus in den Handelstag.

Wenn der Deutsche Post-Aktie innerhalb des nächsten Monats zumindest der Anstieg auf 39 Euro gelingt (dort notierte die Aktie zuletzt Ende Januar 2018), dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditechancen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 38 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Deutsche Post-Aktie mit Basispreis bei 38 Euro, Bewertungstag 15.6.18, BV 0,1, ISIN: DE000GD6SVH8, wurde beim Aktienkurs von 37,10 Euro mit 0,09 - 0,095 Euro gehandelt.

Kann die Deutsche Post-Aktie in spätestens einem Monat zumindest die Marke von 39 Euro erreichen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,17 Euro (+79 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 35,60 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Post-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 35,60 Euro, BV 1, ISIN: DE000MF4NWL4, wurde beim Aktienkurs von 37,10 Euro mit 1,64 - 1,66 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Post-Aktie auf 39 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,40 Euro (+105 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 34,8657 Euro

Der etwas höher gepufferte SG-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Post-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 34,8657 Euro, BV 1, ISIN: DE000SC53NJ6, wurde beim Aktienkurs von 37,10 Euro mit 2,40 - 2,44 Euro quotiert. Wenn sich der Kurs der Deutsche Post-Aktie in naher Zukunft auf 39 Euro erhöht, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,13 Euro (+69 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Post-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Post-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de