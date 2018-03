NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Axel Springer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe die Erwartungen leicht verfehlt, wobei vor allem die Margenentwicklung in den Sparten News und Classifieds Media enttäuscht hätten, schrieb Analystin Katherine Tait in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Auch der Ausblick des Medienkonzern sei schwächer als erwartet./ag/ck

Datum der Analyse: 08.03.2018

ISIN DE0005501357

AXC0136 2018-03-08/10:41