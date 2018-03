NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Uniper nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Der Kraftwerksbetreiber sei auf Kurs, um bis 2020 die Dividende ausgehend von 2016 um durchschnittlich 25 Prozent pro Jahr zu steigern, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung./ajx/ag

Datum der Analyse: 08.03.2018

ISIN DE000UNSE018

AXC0137 2018-03-08/10:42