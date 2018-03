Die Commerzbank hat die Einstufung für Pfeiffer Vacuum auf "Hold" mit einem Kursziel von 161 Euro belassen. Die Dividendenstory trübe sich ein, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hohe Investitionen führten dazu, dass der Spezialpumpenhersteller die Ausschüttung zusammenstreiche. Pehl zeigte sich vor allem von dem Ausmaß der Kürzung überrascht. So habe das Unternehmen eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie vorgeschlagen. Pehl selbst hatte mit 3,90 Euro gerechnet./ajx/zb Datum der Analyse: 08.03.2018

ISIN: DE0006916604