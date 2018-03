Während Trump mit Strafzöllen droht, überrascht China mit gesteigerten Ausfuhren. Der Überschuss im Handel mit den USA stieg ebenfalls.

Inmitten der US-Androhung von Schutzzöllen für Stahl- und Aluminium-Importe hat China seine Ausfuhren so kräftig wie seit drei Jahren nicht mehr gesteigert. Die Exporte schnellten nach Angaben der Zollbehörde vom Donnerstag im Februar binnen Jahresfrist um 44,5 Prozent nach oben. Sie wuchsen damit rund drei mal so stark wie von Experten erwartet. Auch Chinas Ausfuhren in die USA legten auf Jahressicht zu. US-Präsident Donald Trump könnte noch in dieser Woche einen Erlass für Schutzzölle auf Stahl und Aluminium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...