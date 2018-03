Bern - Am Schweizer Arbeitsmarkt hellt sich die Lage unter anderem dank der guten Konjunkturentwicklung weiter auf. Auch von saisonalen Effekten getragen hat die Arbeitslosigkeit im Februar weiter abgenommen und der positive Trend dürfte gemäss Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), zumindest bis im Sommer anhalten.

Ende Februar 2018 lag die Zahl der Arbeitslosen laut Mitteilung des Seco vom Donnerstag noch bei 143'930. Damit waren bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 5'231 Personen weniger eingeschrieben als im Vormonat. Verglichen mit Februar 2017 beträgt der Rückgang der als arbeitslos gemeldeten Personen knapp 10%.

Arbeitslosenquote sinkt auf 3,2 %

Das sich aufhellende Bild zeigt sich auch anhand der Arbeitslosenquote, die zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,2% zurückgegangen ist. Das ist der tiefste Februarwert seit 2012. Saisonbereinigt ging die Quote im Februar ebenfalls um 0,1% Punkte auf 2,9% zurück. Die von AWP befragten Ökonomen hatten im Vorfeld der Publikation in etwa mit einer solchen Entwicklung gerechnet.

Saisonale Effekte

Der positive Trend am Arbeitsmarkt werde vom anhaltend guten Konjunkturverlauf in der Schweiz getragen, sagte Boris Zürcher an einer Telefonkonferenz. Dabei würden beim Besetzen offener Stellen auch weiterhin vermehrt Personen aus der Arbeitslosigkeit rekrutiert, während ...

