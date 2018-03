Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die geschäftsführende Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries hat die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium als heftige "Irritation" des deutsch-amerikanischen Handels gewertet und den US-Präsidenten erneut zum Umdenken aufgefordert. "Man kann Herrn Trump im Grunde immer nur wieder sagen: Lass es doch sein", betonte die SPD-Politikerin. "Es ist auf alle Fälle eine sehr heftige Irritation - ein deutlicher Handelskrieg, würde ich sagen, ist es noch nicht", erklärte Zypries im ARD-Morgenmagazin.

Derzeit gehe es um wenige Produkte, die in Rede stünden. Zypries stellte sich hinter die von der EU-Kommission angedrohten Vergeltungszölle, sprach sich aber auch für Gespräche mit der US-Administration aus. "Man muss auf alle Fälle beides machen", sagte sie. "Man muss zeigen, dass man reagieren kann, und dass es auch Bereiche gibt, wo die USA angreifbar sind - und man muss natürlich immer weiter reden." Sie erwartete noch für den Donnerstag die offizielle Bekanntgabe der US-Zölle durch Trump mit der Nennung einer Frist für deren Inkrafttreten. "Er wird heute unterzeichnen, und in diesem Dekret wird dann sicherlich auch drinstehen, ab wann die Zölle gelten", sagte Zypries.

Unterdessen forderten mehrere deutsche Politiker laut einem Magazinbericht Bewegung in Stahlstreit mit Trump. Deutschland und die EU sollten "für zielführende Gespräche über einen Abbau der weltweiten Überkapazitäten an Stahlprodukten sorgen", sagte der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Bundestag, Klaus Ernst (Linke), dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel.

Fratzscher warnt vor massivem Schaden

Auch der wirtschaftspolitische Sprecher der Union, Joachim Pfeiffer (CDU), kritisierte in dem Magazin Überkapazitäten in der Stahl- und Aluminiumproduktion. "Diese wurden in den vergangenen Jahren insbesondere in China mit Hilfe massiver staatlicher Unterstützung aufgebaut", sagte er. Deutschland bemühe sich innerhalb der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) um eine Lösung.

Die Grünen-Politikerin Katharina Dröge forderte "eine neue Form der Wirtschaftsdiplomatie". Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) müsse "die Gespräche mit den USA zur Chefinnen-Sache machen". Die Bundeskanzlerin solle sich dafür einsetzen, dass die Gespräche über den Abbau der Überkapazitäten intensiviert werden. FDP-Fraktionsvize Michael Theurer sagte, eine Vergeltung mit europäischen Strafzöllen müsse die Ultima Ratio sein.

US-Strafzölle können Deutschland nach Einschätzung des Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, massiven Schaden zufügen. "Ich gehe davon aus, dass Trump seine Drohung wahrmacht", sagte Fratzscher der Saarbrücker Zeitung. An der deutschen Stahl- und Aluminiumproduktion würden zehntausende Arbeitsplätze hängen. "Einige davon würden in Gefahr geraten. Und sollten die Strafzölle auch noch auf Autos ausgeweitet werden, wie es Trump angedeutet hat, dürfte der Schaden noch deutlich größer sein", erklärte Fratzscher.

Der Chef der deutschen Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, mahnte die EU zu einer besonnenen Reaktion. "Die EU darf sich durch die ökonomisch fehlgeleiteten Argumente Trumps nicht zu einer überhasteten Eskalation verführen lassen", sagte der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage dem Nachrichtenmagazin Focus. "In einem Handelskrieg würden alle Beteiligten verlieren, vor allem aber auch die USA", warnte Schmidt. Er forderte die EU-Staaten auf, die "Vorteile des freien Handels aufzuzeigen und den Handel mit anderen Regionen zu intensivieren, nicht zuletzt durch neue Handelsabkommen".

