Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd., eine Tochtergesellschaft von Hotel Okura Co., Ltd., kündigte an, dass Hotel Nikko Bali Benoa Beach heute offiziell seine Türen geöffnet hat. Dies bedeutet die Wiedereinführung der Marke Hotel Nikko in Indonesien, zwei Jahre nach der Schließung eines früheren Objekts von Hotel Nikko in Nusa Dua, Bali.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180308005495/de/

Rendition of Hotel Nikko Bali Benoa Beach lagoon swimming pool (Photo: Business Wire)

Tanjung Benoa, etwa 15 Kilometer vom internationalen Flughafen Ngurah Rai entfernt, war ein Fischerdorf, bevor es sich zu einer Enklave entwickelte, die heute exklusive Resorts, Villen und Wassersportbetriebe beherbergt für welche die Halbinsel berühmt ist.

Das Hotel Nikko Bali Benoa Beach mit 188 geräumigen Gästezimmern und Suiten, die im modernen balinesischen Stil eingerichtet sind und zeitgemäßen Komfort bieten, ist nur wenige Schritte von den Ständen Tanjung Benoas entfernt. Mit einer Reihe von Bars und Restaurants, einem beeindruckenden Lagunen-Pool und einem Spa, verheißt das Hotel seinen Gästen einen idealen Rückzugsort, um Geist, Körper und Seele zu verwöhnen und gleichzeitig mit der Vielfalt an Aktivitäten, die den Gästen in der Umgebung geboten werden, aktiv zu bleiben. Familienreisende können einen kompletten Urlaub mit eigens gestalteten Familienzimmern und kinderfreundlichen Anlagen genießen.

Für die Leitung des Hotels bestellte Okura Nikko Hotel Management einige vertraute Gesichter der Marke wie Jean-Charles Le Coz als General Manager, und Tina Tandun, die als Director of Sales Marketing die treibende Kraft hinter dem Sales Marketing des Hotels sein wird.

"Wir freuen uns, das Hotel Nikko-Erlebnis wieder nach Bali zu bringen", erklärte Jean-Charles. "Wir möchten eine ausgewogene Mischung aus japanischen Traditionen und balinesischer Wärme unter der Marke vereinen und ein einzigartiges Konzept für alle unsere Gäste und Geschäftspartner schaffen."

Das Hotel Nikko Bali Benoa Beach wird von der Okura Nikko Hotel Management Co. Ltd. verwaltet, einer Tochtergesellschaft der Hotel Okura Co. Ltd., die den ehrgeizigen Plan verfolgt, das globale Portfolio auf 100 Objekte zu erweitern, hauptsächlich in der schnell wachsenden Region Asien. Indonesien begrüßte im vergangenen Jahr über 12 Millionen ausländische Besucher, was das stetige Wachstum des indonesischen Tourismusmarktes widerspiegelt. Über vier Millionen Touristen besuchten Bali in den ersten acht Monaten des Jahres 2017, ein Anstieg von fast 120 gegenüber dem Vorjahr. Das Land wird voraussichtlich weiter in Infrastruktur investieren, um die Marke von 20 Millionen ausländischen Touristen bis Anfang 2020 zu übertreffen, was stetiges Marktwachstum verspricht.

Eröffnungsaktion LIMITIERTES SONDERANGEBOT ZUR ERÖFFNUNG -

Das Hotel Nikko Bali Benoa Beach empfängt alle Besucher mit einem zeitlich begrenzten Angebot zu seiner Eröffnung. Die große Eröffnungsaktion "LIMITIERTES SONDERANGEBOT ZUR ERÖFFNUNG" bietet vergünstigte Tarife für Reservierungen in den folgenden Zeiträumen.

Tarifname: LIMITIERTES SONDERANGEBOT ZUR ERÖFFNUNG

Buchungszeitraum: 8. März bis 31. März 2018

Aufenthaltsdauer: 8. März bis 30. Juni 2018

Zimmerpreis: Deluxe-Zimmer ab 1.397.569 IDR

(Pro Zimmer pro Nacht für zwei Personen, inklusive 21 Regierungssteuer und Servicegebühr.)

Dieses Angebot beinhaltet:

• Bis zu 43 Rabatt auf den besten verfügbaren Tarif

• Kostenloser Zugang zum Fitness-Center im Spa

• Kostenloser Zugang zum Dampfbad im Spa

• Tägliche Nachfüllung des Trinkwassers im Zimmer

Für Reservierungen und Anfragen

Okura Nikko Hotels Reservation Center

• Weltweite Durchwahl (Englisch)

Telefon: +1 817 567 9765 *Gebührenpflichtig, 365 Tage/24 Stunden

• Japan (Japanisch, Englisch)

Telefon: +81 3 5715 7766 *Betriebszeiten: 09:30-18:00 JST

(Am Jahresende und über Neujahrsfeiertage geschlossen)

E-Mail: tokyocro@okura-nikko.co.jp

Über Hotel Okura Co., Ltd. Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd.

Hotel Okura Co., Ltd. wurde 1958 gegründet und eröffnete ihr Flaggschiff Hotel Okura Tokyo im Jahr 1962. Das Hotel Okura verfügt über umfassende Erfahrung in der Welt des Gastgewerbes, einschließlich Eigentum und Hotelentwicklung sowie Hotelverwaltung, Restaurantbetrieb und Betrieb von Ketten über seine Tochtergesellschaften und andere Konzerngesellschaften. Die Marke versammelt ihre Mitgliedshotels unter der Best Accommodation, Cuisine and Service (Best A.C.S.)-Philosophie, um sicherzustellen, dass alle Gäste die legendäre Gastfreundschaft von Okura erleben, die japanische Liebe zum Detail mit westlicher Zweckmäßigkeit verbindet. Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd., eine Tochtergesellschaft von Hotel Okura, betreibt 73 Objekte (48 in Japan und 25 in Übersee) mit über 22.650 Gästezimmern (Stand 1. März 2018) in drei Hotelgruppen: Okura Hotels Resorts, Nikko Hotels International und Hotel JAL City. Bitte besuchen Sie www.okura-nikko.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180308005495/de/

Contacts:

Medienkontakte

Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd.

Ikuko Arai (Fr.) Shoko Amano (Fr.) Ryutaro Suzuki (Hr.), +81 3 6864 2734

Public Relations

pr@okura-nikko.co.jp