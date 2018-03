Hamburg (ots) -



Muss man sich in einer Beziehung jedes Mal zoffen? Ja, aber richtig! Das sagen zumindest Beziehungsexperten. Die neue Maxi (4/2018, EVT 08.03.) erklärt, weshalb Streit in einer Beziehung so wichtig ist und gibt Tipps, wie die Liebe den Alltagswahnsinn überlebt.



Den Partner nicht überrumpeln



Es hallt "Man kann mit dir nicht reden" und das eigentliche Thema wird zur Nebensache? Jetzt bloß keine Grundsatzdebatte anfangen. Der Partner fühlt sich überrumpelt und schlägt deshalb verbal um sich. Mit Sätzen wie "War ich zu schnell? Habe ich dich verloren? Hast du verstanden, worauf ich hinaus will?" den Partner wieder ins Boot holen.



Nicht länger als 30 Minuten streiten



Auch wenn es albern klingt, aber eine Diskussion sollte nicht länger als 30 Minuten gehen, sonst dreht man sich nur noch im Kreis, was beide kaputt macht. Dann lieber eine Pause machen und eine Runde um den Block gehen. Aber: Unbedingt festlegen, wann weiter debattiert wird, sonst ist das Problem ja nicht aus der Welt.



Auf Augenhöhe bleiben



Wenn ein Wort das andere jagt und irgendwann ein gehässiges "Was willst du eigentlich von mir?" um die Ecke kommt, will man die Antwort gar nicht wissen. Besser ist die ernst gemeinte Frage: "Was brauchst du von mir?" Schon fühlt man sich für voll genommen.



Timing ist alles



Auf keinen Fall morgens vor dem ersten Kaffee oder abends todmüde vor dem Fernseher streiten. Und: Auf gar keinen Fall im Bett! Das Bett ist unser Ruhepol, wo wir uns regenerieren. Wir wollen unterbewusst unsere Ruheinsel nicht mit Streit verbinden. Und: Unausgeschlafene sind anfälliger für neuen Beef. Wissenschaftlich bewiesen!



