Commerzbank: Anleger dürfen sich mit erfreulichen Themen beschäftigen

Die Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) bleibt laut einer Umfrage die beste Firmenkunden-Bank Deutschlands. Dies sind jedoch nicht die einzigen guten Nachrichten, mit denen das lange Zeit kriselnde und immer noch teilverstaatlichte Institut aufwarten konnte.

Die jüngsten Geschäftszahlen wurden vom Markt positiv aufgenommen, obwohl die Commerzbank 2017 hohe Kosten für die Restrukturierung und Stellenstreichungen stemmen musste. Gut kam auch die Nachricht an, dass das Institut in Zukunft weiter angreifen und in 2018 verstärkt auf Kundenfang gehen möchte. Nun konnte die Commerzbank-Aktie auch noch eine Kurszielanhebung einheimsen.

