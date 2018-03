Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-08 / 10:33 *Leipzig/Ismaning, 08.03.2018 - Das Asset Management der publity AG hat für den 28.300 qm großen Bürokomplex "Artecom" eine Verlängerung des Mietvertrages mit dem Bestandsmieter WPR Personalleasing GmbH abgeschlossen.* Die WPR Personalleasing GmbH ist seit 2008 im Objekt ansässig und verlängert nun ihren Mietervertrag im Objekt um weitere 60 Monate bis 2023 und hält aktuell ca. 600 qm im Objekt. Die publity Finanzgruppe hat die 28.300 qm große Multi-Tenant-Immobilie "Artecom" in Ismaning im Großraum München Anfang 2015 erworben. Das im Jahr 2000 errichtete Bürogebäude besteht aus einem viergeschossigen Gebäude und besticht durch seine hochwertige Ausstattung, einem repräsentativen Empfangsbereich sowie seine ansprechende Glasfassade. Hauptmieter sind SCA Hygiene Products, EMC Deutschland GmbH sowie die TecAlliance GmbH. Am Standort Ismaning befinden sich unweit der Immobilie weltweit agierende Unternehmen, z. B. aus der Computerbranche und der Hochtechnologie. Zum Objekt gehören eine eigene Tiefgarage mit 402 Stellplätzen sowie weitere 158 Pkw-Außenstellplätze. Die Münchner Innenstadt ist durch die sehr gute Infrastruktur und die S-Bahn-Nähe bequem erreichbar. "Es ist immer eine Bestätigung unseres erfolgreichen Asset Managements, wenn sich Bestandsmieter für eine weitere jahrelange Zusammenarbeit entscheiden. Daher sind wir auch sehr zuversichtlich, für diesen attraktiven Standort kurzfristig weitere Mieter gewinnen zu können", so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG. *Pressekontakt: Finanzpresse und Investor Relations:* edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de *Über publity* Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: publity AG Schlagwort(e): Immobilien 2018-03-08 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: publity AG Landsteinerstr. 6 04103 Leipzig Deutschland Telefon: 0341 26178710 Fax: 0341 2617832 E-Mail: info@publity.de Internet: www.publity.de ISIN: DE0006972508 WKN: 697250 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 661733 2018-03-08

