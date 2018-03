PEKING (dpa-AFX) - In dem für die deutschen Autohersteller enorm wichtigen Markt China ist im Februar der Absatz ersten Daten zufolge gesunken. Die Zahl der verkauften Autos sank um 2,4 Prozent auf 1,46 Millionen Stück, wie aus am Donnerstag in Peking veröffentlichten Daten des Pkw-Verbandes PCA hervorgeht.

Allerdings war in diesem Jahr das chinesische Neujahrsfest, an dem es in dem Land immer einige Feiertage gibt, erst Mitte Februar und nicht wie 2017 Ende Januar. Die Daten sind daher etwas verzerrt.

Im Januar legte der Absatz früheren Daten zufolge um rund sieben Prozent auf 2,27 Millionen Stück zu. Damit ist der Absatz über die ersten zwei Monate gesehen um etwas mehr als drei Prozent auf rund 3,73 Millionen Stück gestiegen. Damit hat der größte Pkw-Markt der Welt zum Jahresstart wieder an etwas Fahrt aufgenommen.

Über das gesamte Jahr 2017 legte der Auto-Absatz um 1,5 Prozent auf 24,2 Millionen Fahrzeuge zu. Für 2018 stellte PCA zuletzt ein Plus von vier Prozent in Aussicht. Für die deutschen Autobauer ist China mittlerweile der wichtigste Einzelmarkt.

Nach einer Ende November veröffentlichten Studie der Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young verkauften BMW , Daimler und Volkswagen zuletzt etwa jedes dritte Auto nach China und gewannen damit Marktanteile hinzu./zb/men/fba

ISIN DE0005190003 DE0007100000 DE0007664039

AXC0144 2018-03-08/11:05