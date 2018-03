Berlin (ots) -



Sie kennen ja bestimmt die Fernsehserien "Die Rosenheim Cops", "Der Ermittler" und "Morden im Norden". Einige Folgen davon stammen aus der Feder der in der Eifel lebenden Drehbuchautorin Marie Reiners. Sie hat außerdem die TV-Krimiserie "Mord mit Aussicht" erfunden und gerade (am 08. März) mit "Frauen, die Bärbel heißen" ihren ersten Roman veröffentlicht. Die Schauspielerin Katja Riemann hat den für den Argon Verlag eingelesen - und das ist unser aktueller Hörbuch-Tipp von Oliver Heinze.



Sprecher: Bärbel, 54, ledig, arbeitsuchende Tierpräparatorin und Eigenbrötlerin, lebt im Haus ihrer toten Eltern. Freunde hat sie nicht, nur ihre Mischlingshündin Frieda, für die sie im Wald immer das perfekte Stöckchen sucht. Genau das liegt eines Morgens vor ihr.



O-Ton 1 (Frauen, die Bärbel heißen, 13 Sek.): "Wenn ich sage, da lag das perfekte Stöckchen, ist das allerdings nicht ganz korrekt. Es steckte. Und zwar im linken Auge eines auch im Liegen hochgewachsen wirkenden Mannes, der mausetot war."



Sprecher: Wohl oder Übel ruft sie die Polizei, verbringt zwei Stunden genervt auf der Wache und danach einen gemütlichen Nachmittag vor der Glotze mit ihren Lieblingsshoppingsendern. Bis plötzlich eine junge, reichlich aufgetakelte Frau an der Tür klingelt.



O-Ton 2 (Frauen, die Bärbel heißen, 08 Sek.): "Ich bin Valerie Wonnemuth", sagte sie und streckte mir eine schmale, gepflegte Hand entgegen "Sie haben heute Morgen meinen Mann gefunden."



Sprecher: Und, zack, schneller als sie gucken kann, wird Bärbel mit einem Elektroschocker außer Gefecht gesetzt.



O-Ton 3 (Frauen, die Bärbel heißen, 13 Sek.): "Meine Welt explodierte. Mein ganzes Ich war nur noch Schmerz und Zittern und Schwärze und Krampf. Das Letzte, was ich hörte, war Friedas hohes Fiepen, das sie nur dann ausstieß, wenn sie Angst bekam."



Sprecher: Doch das ist erst der Anfang. Wenig später hat sie - neben einer halbtoten Witwe im Keller - auch noch ein Messer im Rücken...



O-Ton 4 (Frauen, die Bärbel heißen, 19 Sek.): "Mit einiger Erleichterung spürte ich, dass die Klinge bei weitem nicht so tief eingedrungen war, wie ich zuerst befürchtet hatte. Wie gut, dass ich die Gewohnheit hatte, über der Unterhose immer noch ein straffes Miederhöschen zu tragen und die Bluse zudem stets ordentlich in Letzteres zu stecken, so dass sich keine Beulen am Hinterteil bilden konnten."



Sprecher: Trotzdem: So langsam muss sich Bärbel wirklich eingestehen,...



O-Ton 5 (Frauen, die Bärbel heißen, 03 Sek.): "...dass mir das alles allmählich ein wenig über den Kopf wuchs."



Sprecher: Und ihr wird klar, dass sie jetzt zu ganz anderen Waffen greifen muss, um diese mysteriöse Geschichte aufzuklären.



Skurril, originell, bitterböse und mit viel schwarzem Humor: "Frauen, die Bärbel heißen" ist im Argon Verlag erschienen und wird sicher nicht nur die "Mord mit Aussicht"-Fans begeistern.



