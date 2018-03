Köln (ots) - Die Karriere-Website der REWE Group zählt zu den besten des Landes: Im jährlichen Potentialpark Ranking unter 141 deutschen Arbeitgebern und DAX 30 Unternehmen hat kein deutscher Lebensmittelhändler besser abgeschnitten. Die REWE Group lässt sowohl im Gesamt-Ranking als auch im Vergleich der deutschen Online-Auftritte zur Arbeitgeberkommunikation sowie im Social Media Recruiting ihre Wettbewerber aus dem Lebensmitteleinzelhandel hinter sich.



Im direkten Vergleich aller Karriere-Websites belegt der Online-Auftritt der REWE Group den 13. Platz. Damit verbessert sich der Konzern noch einmal deutlich zum Vorjahr. Die Karriere-Websites wurden anhand verschiedener Kriterien bewertet. Im Vordergrund standen dabei die Erwartungen der jungen Zielgruppe an Inhalt, Gestaltung und Interaktivität:



Wie übersichtlich und informativ sind die Seiten? Erfährt der Bewerber, was ihn über die Firma, die Karrieremöglichkeiten und Voraussetzungen interessiert? Wie präsentiert sich das Unternehmen jungen Talenten und welche Angebote macht es Kandidaten? Wie aktuell wird die Seite kurz- und langfristig gehalten? Welche Kontakt- und Interaktionsmöglichkeiten gibt es?



In der diesjährigen Potentialpark Studie hat das schwedische Forschungsunternehmen die digitale Kommunikation von 141 deutschen Arbeitgebern und DAX 30 Unternehmen untersucht und die Ergebnisse einer Umfrage unter 2.571 Studierenden zu Erwartungen und Erfahrungen bei der Jobsuche und der Bewerbung analysiert. Die Umfrage zeigt, dass die Karriere-Website mit 23 Prozent die glaubwürdigste Informationsquelle über einen Arbeitgeber ist - gefolgt von Familie und Freunden mit 16 Prozent und professionellen Netzwerken mit 14 Prozent.



Die REWE Group optimiert ihren Webauftritt permanent in Bezug auf Nutzerfreundlichkeit, schnelle Auffindbarkeit der Inhalte und Barrierefreiheit. Hiervon profitieren neben Journalisten und Stakeholdern insbesondere auch User, die sich für die REWE Group als Arbeitgeber interessieren.



Weitere Informationen unter www.rewe-group.com/karriere und www.potentialpark.com/rankings-germany-2018



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2016 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 54 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2016 rund 240.000 Mitarbeiter in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 39 Milliarden Euro.



Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA sowie Merkur, der Discounter PENNY und die Baumärkte von toom. Hinzu kommen Convenience-Märkte (REWE To Go), und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meier's Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die Hotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und der Direktveranstalter clevertours.com.



