Der scheidende Bundesvorsitzende der "Jungen Unternehmer" spricht über seine Enttäuschung über die FDP, die Kunst, Aufmerksamkeit zu erregen und das "Technikmuseum Deutschland".

Am Mittwoch wurde Sarna Röser zur neuen Bundesvorsitzenden der "Jungen Unternehmer" gewählt. Ihr Vorgänger, Hubertus Porschen, zieht nach seiner fast dreijährigen Amtszeit Bilanz. Porschen war gern gesehener Gast in in Talkshows und setzte sich wie seine Vorgängerinnen auch gern plakativ in Szene. So stellte er sich in die Londoner City und warb mit "Bratwurst statt Brexit" für den Verbleib der Briten in der EU. Er setzte sich für ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten ein und verlangte den Verkauf der staatlichen Telekom-Anteile, um das Geld in die Digitalisierung zu investieren. Und er initiierte die Aktion "Germanys Next Bundeskanzler/in". Der Verband der Jungen Unternehmer erlaubt maximal zwei Wiederwahlen. Porschens war 2015 als Gründer an die Spitze des Verbandes mit 1500 Mitgliedern gewählt worden.

Sie haben die Aktion Germanys Next Bundeskanzler/in" initiiert. Hat dies die Mitgliederzahl gesteigert?Die Mitgliederzahl hat in meiner Amtszeit von 2015 bis 2018 um 19,5 Prozent zugenommen. Ob und inwiefern das auf den Wettbewerb zurückzuführen ist kann ich nicht sagen.

Es gab für die Aktion auch Häme und Kritik, würden Sie so etwas nochmal machen?Das hat uns Aufmerksamkeit gebracht, solche Aktionen sollten wir häufiger machen. Auch wenn es für mich ...

