BLOK Technologies schließt strategische Investition in FogChain, Inc. ab

8. März 2018 - Vancouver, Kanada - BLOK Technologies Inc. ("BLOK Tech" oder das Unternehmen") (CSE: BLK) (FRANKFURT: 2AD) gibt bekannt, dass es eine strategische Investition (Investition) in FogChain, Inc. (FogChain) getätigt hat, wodurch eine strategische Beziehung zwischen den zwei Unternehmen für gegenseitiges Wachstum und Zusammenarbeit sorgt. FogChain hat seinen Sitz in Silicon Valley, Kalifornien.

Gemäß der Konditionen dieser strategischen Partnerschaft hat BLOK Tech eine anfängliche Investition von 100.000 $ als Teil einer Privatplatzierung für Zeichnungsscheine von FogChain getätigt. Für BLOK Tech ist diese Investition die erste Phase einer vielschichtigen Partnerschaft, durch die das Unternehmen Zugang zu erstklassigen Entwicklertools und Mitentwicklung von Blockchain-fähiger Software erhält. FogChain wird BLOK Tech den Zugriff auf Tier-1-Vertriebspartnernetzwerke in den USA zum Vertreib von Technikprodukten ermöglichen. Beide Unternehmen werden im Laufe der nächsten Monate ihre Beziehung weiter stärken, indem sie Dealflow- und gemeinsame Marketinginitiativen erforschen, die dem jeweiligen Board des Unternehmens präsentiert werden, um so die Beziehungen voranzutreiben.

Durch die Investition erhält BLOK Tech außerdem bevorzugten Zugang zu aufsteigenden Unternehmen im Silicon Valley, wo FogChain seinen Hauptsitz hat, sowie Zugang zu Blockchain-Entwicklern und -Engineers. Die Gründer von FogChain verfügen über unglaubliche Erfahrung im Silicon Valley, unter anderem bei Technik-Giganten wie Amazon, Cisco, CA, New Relic und Sauce Labs.

Wir freuen uns über das große Potenzial dieser sich entwickelnden Beziehung zu FogChain, sagte Robert Dawson, CEO von BLOK Tech. Ein strategischer Partner mit Sitz in den USA sowie einem Standbein im Tech-Hub des Silicon Valley bietet uns unglaubliche Chancen. Wir haben FogChain, sein Team und seine Technologie gründlich überprüft und halten dies für einen effizienten und wirksamen Weg, unsere Geschäfte auch in den USA auszubauen. Dadurch wird BLOK Techs Marktzugang in den USA und seine Beziehungen gestärkt und außerdem erhalten wir Zugang zu führenden Entwicklertools.

James Cerna, CEO von FogChain, äußerte sich wie folgt: BLOK Tech verfügt über ein erstklassiges Team und eine hervorragende Marke. Wir freuen uns, dass wir mit BLOK Tech und deren Investition in unser Unternehmen einen Smart-Money-Kooperationspartner gefunden haben. Diese strategische Investition sollte unsere Beziehung zu Blok Tech weiter stärken und bestätigt nochmal unser Engagement bei der Entwicklung unseres Softwareprodukts, das die Verwendung von Blockchain-basierten Technologien anbietet, welche das Wachstum des Blockchain-Sektors unterstützen."

Über FogChain, Inc. FogChain ist genau das, wonach es sich anhört - die Verbindungsstelle, wo Blockchain auf den dezentralisierten Fog trifft, und die somit die sicherste und am effizientesten verteilte Plattform für Softwareentwicklung auf jeder Plattform bietet. Bei der neuerdings explosionsartig gestiegenen Nachfrage nach Edge Computing und Sicherheit innerhalb des Micro-Service- und IoT-Space bietet FogChain genau die entscheidende Softwarelösung, die das Beste aus beiden Welten wirksam einsetzt. Die Sicherheit von Blockchain in Kombination mit der Allgegenwart und Leistung des Fog ist der einzig logische und skalierbare Weg. Angeführt von einem Team von Cloud- und SaaS-Veteranen, hat FogChain die besten Voraussetzungen dafür, sich am 500 Mrd. $ starken Softwareentwicklungsmarkt zu etablieren. Über BLOK Technologies Inc. BLOK Technologies Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das in aufstrebende Unternehmen im Bereich der Blockchain-Technologie investiert und diese entwickelt. Der Ansatz des Unternehmens besteht darin, Kapital, Technologie und Management-Knowhow für die von ihm entwickelten Unternehmen. Die Kerntechnologie wurde für das führende Cannabis-Supply-Chain-Netzwerk entwickelt, und BLOK Tech weitet seine Geschäfte auf naheliegende Industriezweige und aufkommende Technologien aus. Dafür identifiziert das Unternehmen Technologien im Anfangsstadium, die innerhalb ihres Industriezweigs Innovationspotenzial aufweisen, und investiert die nötigen Ressourcen, damit der Erfolg der Projekte garantiert ist.

