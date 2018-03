FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.03.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 295 (400) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 800 (825) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 330 (310) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES UBM PLC TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 930 (675) PENCE - CFRA CUTS AGGREKO PRICE TARGET TO 770 (900) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS BIFFA PRICE TARGET TO 220 (265) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES SDL TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 490 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 850 (860) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS OPHIR ENERGY PRICE TARGET TO 85 (100) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LADBROKES PRICE TARGET TO 170 (173) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RBS PRICE TARGET TO 310 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES AB FOODS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 3100 (3000) PENCE - GOLDMAN RAISES BARCLAYS TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 210 (190) PENCE - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 58 (53) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 3800 (3500) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 310 (290) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RESUMES WOOD GROUP WITH 'NEUTRAL' - HSBC CUTS BIFFA TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET LOWERED TO 250 PENCE - JPMORGAN CUTS AGGREKO PRICE TARGET TO 814 (867) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 320 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LOOKERS PRICE TARGET TO 130 (109) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7400 (8000) PENCE - 'BUY' - LIBERUM INITIATES WEIR GROUP WITH 'BUY' - TARGET 2400 PENCE - LIBERUM RAISES COMMUNISIS PRICE TARGET TO 88 (85) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES BRITVIC TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - TARGET 870 PENCE - RBC CAPITAL RAISES PREMIER OIL TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - TARGET 100 P - SOCGEN RAISES ROLLS ROYCE GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 970 (725) PENCE - UBS CUTS AGGREKO PRICE TARGET TO 670 (730) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 1070 (1000) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SKY PLC PRICE TARGET TO 1500 (1240) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SKY PLC PRICE TARGET TO 1500 (1240) PENCE - 'BUY'



