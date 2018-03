Die EU sollte sich vom innenpolitisch motivierten Protektionismus des US-Präsidenten nicht provozieren lassen - und lieber den Freihandel mit anderen Regionen ausbauen.

Er tut es immer wieder, und er tut es offenbar gern. Anfang März schockte US-Präsident Donald Trump die internationale Öffentlichkeit, als er via Twitter verkündete, Handelskriege seien etwas Gutes - und noch dazu leicht zu gewinnen. Mit seiner Ankündigung, Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahleinfuhren und von 10 Prozent auf Aluminiumimporte einzuführen, testet er wieder einmal die Grenzen der Belastbarkeit der Beziehungen der USA mit ihren Handelspartnern aus. Vor allem sendet er ein innenpolitisches Signal an seine Wähler in den ehemaligen Industriegebieten der USA, das die gesamtwirtschaftlichen Folgen für sein Land ausblendet.

Die offizielle Begründung für die Zölle ist denn auch mehr als fadenscheinig: Sie sollen vermeintlich zur Wahrung der nationalen Sicherheit eingeführt werden. Zwar sehen die Regeln der Welthandelsorganisation WTO für diesen Fall in der Tat Ausnahmen vor. Doch selbst das US-Verteidigungsministerium beziffert den Bedarf an Stahl und Aluminium der amerikanischen Verteidigungsindustrie auf nur drei Prozent der gesamten heimischen Produktion.

Keine Frage: Auch andere Länder nutzen Zölle als handelspolitisches Werkzeug, um gegen empfundene oder tatsächliche wettbewerbsverzerrende Eingriffe anderer Staaten vorzugehen. So hat auch die EU im vergangenen Jahr sogenannte Anti-Dumping-Zölle auf chinesische Stahlimporte eingeführt. Sich dieser Argumentation zu bedienen würde aus Sicht der USA allerdings wenig bewirken: Aus ...

