China rüstet auf und weitet seinen Einfluss aus. Das sorgt für Gegenwind aus Europa und den USA. Zu Unrecht, sagt Außenminister Wang.

China hat Ängste vor seiner wachsenden Macht in der Welt zurückgewiesen. Wer nicht mit zweierlei Maß messe, sehe in China "keine Bedrohung, sondern reichlich Möglichkeiten", sagte Außenminister Wang Yi am Donnerstag auf seiner jährlichen Pressekonferenz aus Anlass der Tagung des Volkskongresses in Peking. China sehe sich auch nicht als "Rivale" oder "strategischer Wettbewerber" der USA. Diese Betrachtung sei "grundlegend falsch".

Er wies damit insbesondere die amerikanische Einschätzung zurück, dass China neben Russland heute die größte militärische Herausforderung der USA darstelle - nicht mehr der Terrorismus wie bisher. Die neue Verteidigungsstrategie des Pentagons vom Januar beschrieb China als "strategischen Konkurrenten", der seine Nachbarn mit einer "räuberischen Wirtschaftspolitik" schikaniere und die Militarisierung des Südchinesischen Meeres vorantreibe.

Ungeachtet der eigenen Marktbarrieren und geplanten Aufrüstung beschrieb Wang Yi sein Land als "Befürworter des Freihandels" und positive Kraft in der Welt, die eine friedliche Entwicklung anstrebe. Wenn es Wettbewerb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...