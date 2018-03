Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-08 / 11:02 *Berlin, 8. März 2018 - Fyber N.V. (FSE:FBEN*), ein führendes Unternehmen für mobile Werbetechnologie, hat heute den vorläufigen Plan für die Teilnahme an Investorenkonferenzen 2018 bekannt gegeben. Fyber wird auf den folgenden Konferenzen vertreten sein. Das Top-Management wird dabei auch für 1-on-1 Meetings mit Investoren und Analysten zur Verfügung stehen. Weitere Konferenzen werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben. 08. Mai 2018: SunTrust Robinson Internet & Digital Media Conference San Francisco 15. Mai 2018: Needham Emerging Tech Conference New York City 16. Mai 2018: DVFA Frühjahrskonferenz Frankfurt 24. September 2018: Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference München 03. Oktober 2018: Berenberg TMT Conference Zürich 26. November 2018: DVFA Eigenkapitalforum Frankfurt 11. Dezember 2018: MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz München *###* *Über Fyber* Fyber N.V. ist ein führendes Werbe-Technologieunternehmen und entwickelt eine Plattform für den programmatischen Handel und die Platzierung von digitalen Werbeinhalten. Die Mission von Fyber ist es, das Angebot an qualitativ hochwertigen digitalen Inhalten zu fördern, indem es Publishern und App-Entwicklern ermöglicht, den wahren Wert ihres Werbepotenzials mithilfe von modernsten Technologien, innovativen Werbeformaten und datenbasierten Auktionen auszuschöpfen. Die Technologieplattform stellt die Verbindung zwischen digitalen Publishern und Advertisern her und ermöglicht geräteübergreifende Werbung mit einer globalen Reichweite von mehr als 1,2 Mrd. Nutzern pro Monat. Fyber N.V. betreibt neben dem Hauptsitz in Berlin Büros in Tel Aviv, San Francisco, New York, London und Peking und beschäftigt über 300 Mitarbeiter weltweit. Das Unternehmen ist im Prime Standard der Frankfurter Börse unter dem Symbol "FBEN" notiert. *Ansprechpartnerin für Investoren* Sabrina Kassmannhuber ir@fyber.com +49 30 609 855 555 *Ansprechpartnerin für Medienvertreter* Anja Ben Lekhal anja.benlekhal@kirchhoff.de +49 40 609 186 55 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Fyber N.V. Schlagwort(e): Werbung/Kommunikation 2018-03-08 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Fyber N.V. Johannisstr. 20 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 609 855 528 E-Mail: governance@fyber.com Internet: https://investors.fyber.com/ ISIN: NL0012377394 WKN: A2DUJD Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 661725 2018-03-08

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2018 05:02 ET (10:02 GMT)