Düsseldorf - Die Bank of Canada beließ gestern wie erwartet ihren Leitzins bei 1,25%, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Obwohl die Währungshüter die kanadische Wirtschaft auch zukünftig nahe des Produktionspotentials wachsen sehen würden, würden sie unverändert an der Notwendigkeit einer grundsätzlich stimulierenden Geldpolitik festhalten. Die Analysten würden daher keine weiteren Zinserhöhungen - im Januar habe es eine Anhebung um 25 BP gegeben - mehr in diesem Jahr erwarten.

Den vollständigen Artikel lesen ...