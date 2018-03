Liebe Leser,

in der vergangenen Woche haben wir festgestellt, dass die Newmont Mining Aktie, neben der Goldcorp Aktie, innerhalb der Peer-Gruppe Senior Miners in diesem Jahr favorisiert werden könnte. Dass dies bereits der Fall ist, kann man auch am Kursverhalten erkennen, insbesondere, wenn man z.B. die Barrick Gold Aktie zum Vergleich heranzieht. Die Newmont Mining Aktie hat seit Beginn des Jahres zwar ebenfalls korrigiert, die Verluste hielten sich allerdings in Grenzen. Charttechnisch ... (David Iusow)

