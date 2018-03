Potsdam (ots) - Die Berliner Band Seeed will in absehbarer Zeit neue Songs herausbringen.



Das hat Seeed-Frontmann Pierre Baigorry, besser bekannt als Peter Fox, am Donnerstag im rbb angekündigt. Man habe sich zusammen mit anderen Musikern, Freunden und Bekannten wie Deichkind, Malky oder auch dem Newcomer Sway Clarke im Studio getroffen, um an neuem Material zu arbeiten. Baigorry sagte dazu: "Wir sind jetzt gar nicht so darauf aus, dass gleich ein ganzes Album raus muss. Das dauert bei uns immer ewig. Aber sobald der erste Song oder zwei Songs fertig sind, hauen wir die raus. Und bis nächstes Jahr haben wir dann hoffentlich auch mehr als zwei Songs."



Um die Band war es in jüngster Zeit still geworden: Das vierte und bislang letzte Studio-Album der Berliner mit dem Titel "Seeed" erschien bereits im Jahr 2012. Live waren die Musiker zuletzt im Sommer 2016 auf dem Deichbrand-Festival in der Nähe von Cuxhaven zu erleben.



Pierre Baigorry hat inzwischen unter anderem Songs für die Beatsteaks und andere Künstler produziert. Außerdem hat er mit "Politricks" eine eigene Podcast-Reihe, in der er sich einmal im Monat bei radioeins vom rbb mit politischen Themen auseinandersetzt.



