Der DAX konnte in dieser Woche die 12.000 Punkte-Marke erfolgreich testen. Am Mittwoch setzte er sich sogar deutlich von ihr ab. Das kurzfristige Bild hat sich dadurch aber noch nicht verändert. Nach dem Erreichen neuer Allzeithochs im Januar ging der Leitindex in eine Korrekturbewegung über. In dieser befindet er weiterhin. Wie Analyst Thorsten Grisse von der Commerzbank die charttechnische Verfassung des DAX nun einschätzt, erfahren Sie in dieser Sendung... Der Experte analysiert den Deutschen Leitindex kurz-, mittel- und langfristig unter charttechnischen Gesichtspunkten. Außerdem erklärt er, auf welche Kursmarken es jetzt ankommt.