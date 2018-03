BRÜSSEL (dpa-AFX) - Start-ups und kleine Firmen sollen nach dem Willen der EU-Kommission leichter Geld bei Investoren im Internet einsammeln können. Für das sogenannte Crowdfunding sollen künftig einheitliche Regeln gelten, wie die Brüsseler Behörde am Donnerstag mitteilte. Die EU-Staaten und das Europaparlament müssen dem Vorschlag noch zustimmen. Künftig soll so etwa für Crowdfunding-Plattformen in der EU eine einheitliche Anlaufstelle existieren. Die Lizenz eines Landes soll dann dafür ausreichen, die jeweilige Plattform in ganz Europa betreiben zu können. Die Regeln zum Investorenschutz sollen ebenfalls angeglichen werden.

Unterschiedliche Regularien in den 28 EU-Staaten machen es nach Angaben der EU-Kommission den Crowdfunding-Plattformen bislang schwer, europaweit zu agieren. Für Kleinanleger sei es dadurch auch schwierig, geeignete Investitionsmöglichkeiten zu finden. Europa hinke bei dieser Form der Finanzierung hinterher, hieß es. Vor allem für Start-ups zähle Crowdfunding jedoch neben Unterstützung von Freunden, Familie und eigenem Kapital zu den wichtigsten Starthilfen./asa/DP/jha

AXC0163 2018-03-08/11:47