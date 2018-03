Über den Polregionen des Planeten Jupiter war bislang wenig bekannt. Die Raumsonde Juno hat sie überflogen und faszinierende Bilder von heftigen Stürmen zur Erde gefunkt.

In den Polarregionen des Riesenplaneten Jupiter geht es turbulent zu: Am Nordpol des Gasriesen umkreisen acht Wirbelstürme einen zentralen Sturm, am Südpol sind es fünf. Eingefangen hat diese Sturm-Karussells die Jupitersonde Juno der US-Raumfahrtbehörde Nasa.

Im Fachmagazin Nature berichten Forscher um Alberto Adriani vom italienischen Astrophysikalischen Institut INAF detailliert über die Wirbelstürme. Drei weitere Teams berichten in derselben Ausgabe von weiteren Messungen der Juno-Mission.

Die Polarregionen des größten Planeten unseres Sonnensystems sind wenig erforscht, weil Jupiters Rotationsachse keine große Neigung besitzt und seine Pole daher von der Erde kaum zu sehen sind. Zudem ist Jupiter von einer dichten Wolkenhülle umgeben, in die wir von der Erde aus nicht weit hineinsehen können.

