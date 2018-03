In diesem Jahr haben 35 Firmen mit insgesamt 43 Verpackungslösungen am Wettbewerb teilgenommen. Die Gewinner der jeweiligen Kategorie werden am 11. April 2018 an der Packaging Innovations in Zürich im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung bekanntgegeben.

Abstimmung für Publikumspreis beginnt am 13. März

Für einige Verpackungen geht der Wettbewerb mit dem Publikumspreis weiter. Die öffentliche Abstimmung, an der alle Verbraucherinnen und Verbraucher teilnehmen können, wird am 13. März 2018 auf der SVI Webseite und auf der Webseite des Swiss Packaging Awards freigeschaltet. Die Abstimmung läuft bis zum 6. April 2018. Jeder kann auf www.swisspackagingaward.ch oder www.svi-verpackung.ch für eine Verpackungslösung stimmen - und gleichzeitig attraktive Preise gewinnen. Der Publikumspreis wird seit 2003 als zusätzliche Sonderauszeichnung im Rahmen des Verpackungswettbewerbs ...

