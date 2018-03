Die am Montagmorgen vom Wafer-Hersteller Siltronic (ISIN: DE000WAF3001) auf den Tisch gelegten Perspektiven für 2018 lasen sich tadellos: Der Umsatz soll nach 1,177 Milliarden 2017 auf mindestens 1,3 Milliarden in 2018 steigen. Was an sich kein umwerfendes Wachstum wäre, aber zusammen mit der erwarteten Steigerung der EBITDA-Marge (EBITDA = Gewinn vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen) von 30 auf 40 Prozent entsteht daraus ein Hebel, der den Gewinn in diesem Jahr durchaus um bis zu 50 Prozent nach oben schrauben könnte.

Das allerdings war seitens der Mehrzahl der Analysten im Vorfeld schon erwartet worden, so dass Siltronic am Montag zwar zunächst einen Riesensprung machte, ein Gutteil der Gewinne aber wieder abverkauft wurde. Was ...

