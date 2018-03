Der Energiekonzern übernimmt dabei die Vermarktung des Ein-Megawatt-Speichers des Projektieres. Der Großspeicher wird derzeit nahe einer bestehenden Photovoltaik-Anlage gebaut und soll in Kürze in Betrieb gehen.Vattenfall wird künftig einen Batteriespeicher mit einem Megawatt Leistung für die Frankfurt Energy Gruppe vermarkten. Neben der reinen Vermarktung wollen die beiden Partner dabei neue Wege bei der Kombination aus Photovoltaik-Anlage und Batteriespeicher erproben, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Der Batteriespeicher werde derzeit an einem bestehenden Photovoltaik-Park mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...