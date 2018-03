NEW YORK (dpa-AFX) - Das Gewinnpotenzial des Sportartikel-Konzerns Adidas wird nach Einschätzung der Bank of America Merrill Lynch von vielen Investoren unterschätzt. Nach dem starken Umsatzanstieg dank der neuen Unternehmensstrategie folge nun die nächste Phase der Wachstumsstory, schrieb Analystin Sophie Park in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Diese werde von einer steigenden Profitabilität bestimmt. Die Expertin hob das Kursziel von 195 auf 240 Euro an. Damit sieht sie im Vergleich zum aktuellen Niveau von etwa 178 Euro rund ein Drittel Luft nach oben und stufte die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hoch.

Adidas sollte von höheren Verkaufspreisen sowie dem steigenden Anteil des Einzelhandelsgeschäfts im Vergleich zum Großhandel profitieren. Hinzu komme Rückenwind durch den schwachen US-Dollar. Der werde nur zum Teil durch steigende Lohnkosten und Initiativen, um mit neuen Produkten schneller am Markt zu sein, aufgezehrt.

Die Analystin rechnet von 2017 bis 2020 mit einem durchschnittlichen Umsatzanstieg um 9,2 Prozent pro Jahr. Die operativen Kosten dürften im gleichen Zeitraum aber nur um durchschnittlich 8,2 Prozent steigen.

Vor diesem Hintergrund rechnet Park zwischen 2017 und 2020 mit einem mittleren, jährlichen Gewinnwachstum je Aktie um mehr als 20 Prozent. Die durchschnittliche Marktschätzung liege bei nur 16 Prozent, erklärte sie.

Gemäß der Einstufung "Buy" geht Merrill Lynch davon aus, dass die Aktie innerhalb von 12 Monaten eine Gesamtrendite aus Kursgewinn und Dividende von mindestens 10 Prozent abwerfen wird./mis/jkr/ag

