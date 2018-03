Unterföhring (ots) - - Sky Sport News HD überträgt am Samstag den Kampf aus Gütersloh ab 20.30 Uhr live



- Im Anschluss die deutsche Box-Hoffnung Howik Bebraham im IBO WM-Ausscheidungskampf live aus Braunlage



Unterföhring, 7. März 2018 - Am Samstagabend fliegen bei Sky erneut die Fäuste. Der Darmstädter Jack Culcay (22(11)-3-0) kämpft im Mittelgewicht gegen den Engländer Craig Cunningham. Sky Sport News HD überträgt den Kampf in Gütersloh live und für jedermann frei empfangbar. Zudem ist der Fight im Livestream auf skysport.de abrufbar.



"Golden Jack", wie Culcay genannt wird, ist ins Mittelgewicht aufgestiegen und bestreitet nun über acht Runden seinen ersten Kampf in der neuen Gewichtsklasse. Der frühere Amateur-Weltmeister trifft kommenden Samstag auf den Engländer Craig Cunningham. Der 29-Jährige kann in 21 Kämpfen 19 Siege und erst 2 Niederlage aufweisen. Schlägt Culcay Cunningham, ist es der erste Schritt zum großen Traum: Erneut Weltmeister.



Den Vorkampf bestreiten der deutsche Schwergewichtsboxer Edmund Gerber und der Spanier Gabriel Enguema.



Ab 20.30 Uhr begrüßt Sky Moderator Florian Bauer aus Gütersloh die Zuschauer. Kommentiert werden die Kämpfe von Heiko Mallwitz und Sky Experte Ulli Wegner. Bebraham vs. Papasov live ab 22.10 Uhr Anschließend überträgt Sky Sport News HD den Kampf um den IBO International Championship aus Braunlage. Dann stehen sich der Deutsche Howik Bebraham und der Russe Fedor Papasov gegenüber. Bebraham gilt derzeit als einer der verheißungsvollsten deutschen Boxer in seiner Gewichtsklasse. Eine makellose Bilanz macht den "Löwen" zum großen Kandidaten auf einen WM-Titel. Doch dafür muss der 29-Jährige im IBO-Eleminator (Ausscheidungskampf) gegen Papasov gewinnen, denn nur der Sieger wird Pflichtherausforderer von Weltmeister Emmanuel Tagoe.



Die Vorkämpfe zwischen Vartam "The Punch" Avetisyan und Ivan Stupalo sowie Petar "Anton" Milas vs. Kevin Johnson können Boxfans ab 20.40 Uhr auf skysport.de im Livestream verfolgen. Philipp Langosz kommentiert die Kämpfe.



Die Zusammenfassung von Petar "Anton" Milas vs. Kevin Johnson ist außerdem nach dem Kampf von Bebraham auf Sky Sport News HD zu sehen.



