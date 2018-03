Mannheim (ots) -



Das Schlagwort Arbeit 4.0 ist zurzeit in aller Munde. Doch was bedeutet das eigentlich für die Unternehmen der Logistik- und Handelsbranche? In der neuen Ausgabe der "BGHW aktuell" wird erklärt, was hinter dem Begriff steckt und wie die Digitalisierung die Arbeitswelt verändert.



Auch für mittlere und kleine Unternehmen lohnt sich die Beschäftigung mit dem Thema. Zum Beispiel gibt es ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) zur Umsetzung von digitalen Projekten. Die BGHW initiierte und betreute eine Untersuchung zum Einsatz von Datenbrillen. Dieses und weitere Themen finden Sie in der Februar-Ausgabe der "BGHW aktuell", der Zeitschrift für Mitgliedsunternehmen der BGHW.



Außerdem im Heft: Die BGHW warnt vor unseriösen Anbietern, die Unterweisungsunterlagen und ähnliches verkaufen wollen. Sie handeln niemals im Auftrag der BGHW - auch wenn dieser Eindruck oft erweckt wird. Beratung und Broschüren der BGHW sind immer kostenlos.



"BGHW aktuell" im Internet: www.bghw.de



Hintergrund BGHW



Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) ist die gesetzliche Unfallversicherung für Unternehmen der Branchen Einzelhandel, Großhandel und Warenverteilung. Sie betreut rund 5,3 Millionen Versicherte in 378.000 Unternehmen.



