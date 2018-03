Renommierter internationaler Preis geht an MCI-Absolvent Jannis braun - Beste Nachwuchsarbeit - MCI gewinnt zum siebten Mal in Folge



Innsbruck (ots) - Der DGT Wissenschaftspreis wird traditionell auf der ITB, der jährlich in Berlin stattfindenden weltweit größten Tourismusfachmesse, vergeben. Bereits zum siebten Mal in Folge konnte mit Jannis Braun ein Absolvent des MCI Tourismus-Departments die Jury überzeugen und die begehrte Auszeichnung nach Hause bringen.



Jannis Braun, M.A. überzeugte die DGT-Jury mit seiner Arbeit "Markenidentität als Basis der Markenführung alpiner Destinationen". Ziel der Siegerarbeit war es, herauszufinden, ob und wie aus der Industrie bekannte Markenmodelle auf Tourismusdestinationen übertragbar sind und welche Herausforderungen und Erfolgsfaktoren dabei berücksichtigt werden müssen. "Es ist Herrn Braun hervorragend gelungen, das abstrakte Thema Markenidentität von Destinationen systematisch aufzuarbeiten," lobt der Leiter des MCI-Tourismus, Prof. Hubert Siller. "Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass der DGT Wissenschaftspreis bereits zum siebten Mal in Folge an das MCI Tourismus geht."



Prof. Anita Zehrer, als Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft (DGT) verantwortlich für den wissenschaftlichen Nachwuchs, hebt insbesondere die Praxisrelevanz der Gewinnerarbeit im Kontext von Destinationen hervor: "Herr Braun überträgt in seiner Master Thesis aktuelles Wissen zum Thema Markenführung auf das Markenmanagement alpiner Destinationen. Ein sehr aktuelles Thema, das auf großes Interesse seitens der Praxis stoßen wird."



Die Deutsche Gesellschaft für Tourismuswissenschaft (DGT e.V.) verleiht jährlich den DGT-Wissenschaftspreis auf der ITB für herausragende Abschlussarbeiten touristischer Studiengänge. In vier Kategorien konnten Absolventen ihre Abschlussarbeiten des Jahrgangs 2016/17 mit touristischer Themenstellung einreichen: Beste Nachwuchsarbeit (Bachelor und Master) - Beste Dissertation - Beste Masterarbeit zum Thema e-Tourismus - Beste Masterarbeit zum Thema Nachhaltigkeit im Tourismus. MCI-Preisträger Jannis Braun überzeugte in der Kategorie "Beste Nachwuchsarbeit" mit 96,5 von 100 Punkten.



