Die Bürgermeisterin des Berliner Bezirks Neukölln, Franziska Giffey (SPD), soll einem Bericht der "Bild" und der "B.Z." (Freitagsausgaben) zufolge neue Familienministerin im Bundeskabinett werden. Die bisherige Spitzenkandidatin Eva Högl aus Berlin-Mitte sei damit nicht mehr im Rennen, schreiben die Zeitungen.

Giffey ist seit dem 15. April 2015 Bezirksbürgermeisterin von Neukölln. Die SPD will am Freitag ihre Ministerliste für das Bundeskabinett offiziell bekannt geben. Bereits am Donnerstagmorgen war bekannt geworden, dass Außenminister Sigmar Gabriel und Umweltministerin Barbara Hendricks der neuen Bundesregierung nicht mehr angehören werden.