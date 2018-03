Anfang Februar setzte der Kupferpreis nach einem Hoch im Januar von 7216 US-Dollar noch einmal zurück und notiert auch aktuell noch unter der Marke von 7000 US-Dollar. Als Gründe wurden die fallende Tendenz an den Aktienmärkten und eine Anpassung an fundamentale Daten genannt. Während die International Copper Study Group (ICSG) für den Zeitraum von Januar bis November 2017 ein Defizit von rund 200.000 Tonnen am Kupfermarkt ermittelte, wurden unter anderem aus Sambia (EMR Capital, Lubambe; Vedanta Resources, Konkola), Chile (Antofagasta, Los Pelambres) und Panama (First Quantum Minerals, Cobre Panama) Kapazitätserweiterungen gemeldet.

Am Tief notierte der Kupferpreis bei 6755 US-Dollar, das sich mit der seit Oktober 2016 übergeordnet steigenden Tendenz um aktuell 6680 US-Dollar ...

