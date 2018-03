Während das türkische Militär in Nordsyrien gegen einen Ableger der PKK kämpft, denkt die Führung des Landes schon an den nächsten Einsatz.

Das türkische Militär steckt in Nordsyrien mitten in einem Kampfeinsatz. Das hindert die Führung des Landes in der Hauptstadt Ankara aber nicht daran, über die nächste Operation nachzudenken. Nach den Worten des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu könnten schon bald Soldaten in den Nordirak geschickt werden. Der Auftrag lautet mehr oder weniger ähnlich: die Grenzregion von den Mitgliedern der verbotenen Terrorgruppe PKK und ihren Schwesterorganisationen zu säubern.

"Es wird eine grenzüberschreitende Operation im Irak gegen die PKK geben, wir werden sie gemeinsam mit der irakischen Regierung durchführen", zitieren türkische Medien Cavusoglu, der sich derzeit in Wien aufhält.Die Türkei hat in den vergangenen anderthalb Jahren ihre Außenpolitik verschärft. Neben einer angriffslustigen Rhetorik stehen für Staatschef Erdogan auch präventive Maßnahmen im Vordergrund. So kreuzt die türkische Marine nicht nur durch die Ägäis, ...

