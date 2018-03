BLOOMFIELD (dpa-AFX) - Im US-Gesundheitssektor steht die nächste Milliardenübernahme an. Der Krankenversicherer Cigna will den auf Preisverhandlungen spezialisierten Dienstleister Express Scripts für insgesamt 67 Milliarden Dollar (53 Mrd Euro) schlucken. Das Volumen beinhalte die Übernahme von Schulden in Höhe von 15 Milliarden Dollar, teilte Cigna am Donnerstag in Bloomfield mit.

Die Express-Scripts-Aktionäre sollen 48,75 Dollar in bar sowie 0,2434 Cigna-Anteile erhalten. Dies ergibt gemessen am Cigna-Kurs von rechnerisch einen Wert von etwas mehr als 47 Dollar - zusammen also etwas mehr als 96 Dollar und damit ein Aufschlag von etwas mehr als 30 Prozent zum Express-Scripts-Schlusskurs vom Mittwoch./zb/fba

ISIN US00817Y1082 US1255091092

