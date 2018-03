Es wird erwartet, dass US-Präsident Trump heute entgegen zahllosen Warnungen seine Anordnung auf Strafzölle auf Stahl und Aluminium unterschreibt. Dass mit Gary Cohn sein Top-Wirtschaftsberater hingeworfen hat macht deutlich, dass Trump sich nicht bremsen lässt. Und das erneuert die Sorge, dass die am Wochenende in den Raum gestellte Drohung, auch auf europäische Autos Strafzölle zu verhängen, womöglich nicht nur einfach so dahingesagt wurde. Die Nervosität der Anleger in Bezug auf die Automobiltitel im DAX ist mit Händen zu greifen. Noch zu Wochenbeginn schien es, als würde sich die VW-Aktie (ISIN: DE0007604039) stabilisieren, jetzt aber ist sie schon wieder auf dem Weg nach unten.

