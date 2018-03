Wird das ein Doppeltief, was die Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140000) da gerade ausbildet … oder ist die Gegenbewegung dieser Woche nur eine Episode auf dem Weg zu neuen Jahrestiefs? Charttechnisch betrachtet zeigt der Kurs gleich zwei "bullish engulfing pattern"-Formationen mit den beiden weißen Kerzen vom Montag und Mittwoch. Aber damit bildet die Aktie nur den Gesamtmarkt nach, auch beim DAX selbst sind diese beiden potenziell bullishen Formationen zu sehen. Für die Deutsche Bank-Aktie ist das zwar aus charttechnischer Sicht ein gutes Zeichen, aber darauf kommt es nicht an. Die EZB wird die Weichen stellen. Und deren Statement nebst Pressekonferenz steht heute an, um 13:45 bzw. 14:30 Uhr. Warum?

Weil das Zinsniveau für die Banken immens wichtig ist. Würden die Negativ-Zinsen, die wir in den kürzeren Laufzeiten weiterhin sehen, endlich verschwinden, könnten die weitaus rentabler wirtschaften. Darauf hofft man: Auf eine Aussage von EZB-Chef Draghi, die ...

