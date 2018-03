Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



am 14. März um 20 Uhr im Florentinersaal des Baden-Badener Casinos / Konzertausschnitte am 15. März ab 19 Uhr in SWR3



Bei ihrem exklusiven Konzert wird die französische Sängerin Louane unter anderem ihre Hits "On était beau", und "Avenir" präsentieren - am 14. März um 20 Uhr im Casino Baden-Baden. Begleitet wird Louane bei dieser "SWR3 Casino Session" im Florentinersaal der Spielbank von einem Gitarristen und einem Keyboarder. Tickets gab es für 25 Fans mit Begleitung bei SWR3 zu gewinnen. Highlights aus dem Konzert werden am 15. März im SWR3 Club ab 19 Uhr gesendet.



Louane begeistert mit neuem Album



Die Sängerin und Schauspielerin Louane Emera wurde in Frankreich geboren und steht schon seit ihrer Kindheit auf der Bühne. Mit ihrem Hit "Avenir" landete sie 2015 ihren ersten Nummer 1-Hit in Frankreich. In Deutschland kam sie mit "Avenir" unter die Top drei und erhielt eine Platin-Auszeichnung. Ihren Durchbruch hatte Louane 2014 mit einer Hauptrolle in der französischen Komödie "Verstehen Sie die Béliers?" und ihrem dazugehörigen Song "Je vole". Ihr aktuelles Album "Louane" hält auch englischsprachige Titel bereit: "When We Go Home" und "It Won't Kill Ya" mischen sich in die überwiegend französische Playlist. In Baden-Baden ist die Sängerin nicht zum ersten Mal: 2016 trat sie beim "SWR3 New Pop Festival" auf.



Weitere Informationen auf www.SWR3.de und www.SWR.de/kommunikation Fotos über ARD-Foto.de



Pressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2