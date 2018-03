Unterföhring (ots) - Diese Marken passen perfekt zusammen: ProSieben zeigt am Donnerstag, 3. Mai, zum ersten Mal die ABOUT YOU Awards. Lena Gercke und Steven Gätjen moderieren die ABOUT YOU Award Show, in der die einflussreichsten, authentischsten und angesehensten Social Media Stars im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet werden. Rund 1.500 Influencer, Brancheninsider, Promis und Fans werden bei der großen Preisverleihung in München dabei sein.



ProSieben Senderchef Daniel Rosemann: "ProSieben und ABOUT YOU haben als starke Marken bei den Digital Natives eine große Relevanz. Die ABOUT YOU Award Show passt perfekt zur jungen ProSieben-Zielgruppe. Daher freuen wir uns sehr, die Show auf ProSieben zu zeigen."



So laufen der ABOUT YOU Awards



Die Abstimmung der ABOUT YOU Awards findet öffentlich über ein Online-Voting statt. Vom 9. bis 18. März kann die Community auf aboutyou-awards.de für Nominierte in sieben Kategorien ihre Stimme abgeben: Fashion, Beauty, Lifestyle, Fitness, Upcoming sowie - neu in diesem Jahr - YouTube und Musik. Während der Show werden die Top 3 jeder Kategorie vom Publikum vor Ort bestimmt. Zu den Gewinnern vom letzten Jahr gehören unter anderem Caro Daur (Idol oft he Year), Lena Gercke (Fashion) und Toni Mahfud (Lifestyle).



ABOUT YOU Awards, am Donnerstag, 3. Mai, auf ProSieben



