die Nachfrage nach verflüssigtem Erdgas zieht weiter stark an. Laut Shell war im letzten Jahr ein Wachstum um 29 Millionen Tonnen auf insgesamt 293 Millionen Tonnen zu verzeichnen. Größte Abnehmer finden sich in Asien, wo Japan, China und Südkorea das Gas in großem Umfang abnehmen. Was zunächst wie eine gute Nachricht für Shell klingt, könnte auch Probleme mit sich bringen.

Der Mineralölkonzern warnt davor, dass es zu Lieferengpässen kommen könne, sollten nicht bald ... (Robert Sasse)

