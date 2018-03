Liebe Leser,

die TDI-Anlage von BASF in Ludwigshafen konnte sich vor einigen Tagen über die Ankunft eines neuen Reaktors freuen. Per Schwertransport fand dieser seinen Weg in den milliardenschweren Betrieb und es kam nach Angaben der Polizei zu keinen Problemen. Für den Transport mussten in der Stadt mehrere Schilder und Ampelanlagen abgebaut werden.

Der Reaktor ist rund vier Meter hoch und misst an der längsten Stelle 40 Meter. Er soll jetzt in der TDI-Anlage einen kleineren Ersatzreaktor ... (Robert Sasse)

