Liebe Leser,

zahlreiche Krisen bei Steinhoff haben auch bei der Aktie Spuren hinterlassen. Das Papier verlor in den letzten Monaten rasant an Wert und eine Besserung ist bisher nicht in Sicht. Diese Entwicklung findet jetzt ihren vorzeitigen Höhepunkt, oder besser gesagt Tiefpunkt. Zum 19. März wird das Papier den MDAX verlassen müssen und rutscht dann in den SDAX ab.

Ersetzt wird Steinhoff künftig durch die Aktie des Immobilienunternehmens Aroundtown. Der nächste Termin zur planmäßigen ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...