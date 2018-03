-------------------------------------------------------------- 7Alliance http://ots.de/xEmhsA --------------------------------------------------------------



Bochum (ots) - IT-Sicherheitsverbund 7Alliance warnt anlässlich Fachmesse für Intralogistik-Lösungen, LogiMAT, vor anhaltend wachsender Cyberkriminalität in der Branche



Laut dem jährlichen Alliance Risk Barometer fürchten deutsche Unternehmen im Jahr 2018 vor allem Cyberangriffe und Betriebsunterbrechungen. Jürgen Leukart, Geschäftsführer der JBLservices GmbH betont anlässlich der internationalen Fachmesse LogiMAT die besondere Relevanz dieser Befürchtungen für Logistik-Unternehmen. "Drei Milliarden Euro Schäden durch Cyberkriminelle im Jahr 2017, sechs Milliarden bis 2020, so klang schon Mitte 2017 eine Annahme der Strategieberatung Oliver Wyman, dabei wurden die Folgekosten noch nicht einmal mit einberechnet. Die Logistik muss im Rahmen von Industrie 4.0 und IoT 4.0 technologisch aufrüsten. Doch viele Schnittstellen und viele Anwendungen heißt eben auch, dass es viele Sicherheitslücken gibt", warnt Leukart.



Smart eine komplexe Transformation begleiten



Der technologische Fortschritt innerhalb der Logistik vollzieht sich in beeindruckender Geschwindigkeit. Er beginnt bei einer veränderten Nutzung durch Cloud-Anwendungen und reicht bis zur Einbeziehung der Robotik in die Produktion. Cloud-Lösungen bieten für Logistikunternehmen dabei herausragende Möglichkeiten, in die Prozessoptimierung einzusteigen. Datenübertragung in Echtzeit ermöglicht eine schnelle, reibungslose Zusammenarbeit entlang der gesamten Lieferkette. "Um den Datenaustausch in Echtzeit zu ermöglichen und innerhalb der gesamten logistischen Kette flexibel zu reagieren, braucht es einen verlässlich gesicherten Rechenzentrum-Prozess. Je mehr eine Branche von einer raschen, sicheren digitalen Entwicklung abhängt, desto mehr braucht es ein intelligentes digitales Management um diesen Herausforderungen in Zukunft gerecht werden zu können", so Leukart.



Transparent den Blick auf das Wesentliche richten



Der Geschäftsführer der JBLservices GmbH verweist dabei vor allem darauf, dass nur Transparenz die ersten Sicherheitskonzepte der Branche zum Erfolg werden lassen könne. "Nur ein Unternehmen, das seine Prozesse transparent vorliegen hat, kann frühzeitig reagieren, bevor ein Schaden eingetreten ist", so Leukart.



Die JBLservices GmbH, ist ein Mitglied der 7Alliance, einem seit Jahren bewährten Zusammenschluss von sieben IT-Unternehmen die eine Sicherung aller drei Dimensionen der IT-Sicherheit möglich macht. Nicht nur Logistikunternehmen können heute beispielsweise bereits von durch die Allianz getesteten IoT-Geräte inklusive deren Prozesse profitieren.



