2,3 Milliarden Dollar hat Magic Leap bereits eingesammelt. Dabei ist über die Mixed-Reality-Brille des Start-ups wenig bekannt.

Bislang hat Magic Leap noch kein einziges Produkt auf den Markt gebracht. Und über das erste bewahrt das Augmented-Reality-Start-up weitestgehend Stillschweigen. Nur so viel ist bekannt: Es handelt sich dabei um eine Mixed-Reality-Brille, die noch dieses Jahr unter dem Namen "Magic Leap One" in den Handel kommen soll.

Dieser Umstand hält Privatpersonen und Konzerne weltweit jedoch nicht davon ab, in das noch junge Unternehmen aus Florida zu investieren. Aus Saudi-Arabien erhielt Magic Leap nun zuletzt fast eine halbe Milliarde Dollar - und schließt damit die zweite Finanzierungsrunde mit 963 Millionen Dollar ab.

Bisher hat das Start-up insgesamt mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...