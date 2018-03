Von Pietro Lombardi

MADRID (Dow Jones)--Die spanische Bank BBVA investiert in das deutsche Fintech solarisBank. Wie die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mitteilte, hat sie sich an einer Finanzierungsrunde im Volumen von 56,6 Millionen Euro beteiligt, und übernimmt darüber hinaus einen Abteil an der solarisBank AG von der deutschen Unicredit-Tochter. Finanzielle Details nannte die BBVA allerdings nicht. Neben der BBVA beteiligten sich weitere Investoren wie ABN Amro, Visa und Lakestar an der Finanzierungsrunde. Auch bestehende Investoren wie die japanische SBI Group und Bertelsmanns Arvato Financial Solutions waren dabei. Solaris ist ein Tech-Unternehmen mit Banklizenz.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2018 06:13 ET (11:13 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.