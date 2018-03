Am Samstag, dem 10.03.2018, lädt der Anlegertag wieder alle Privatanleger in die Düsseldorfer Classic-Remise ein. Bei kostenfreiem Eintritt finden Interessierte von 9:30 bis 16:30 Uhr aktuelle Informationen rund um das Thema Geldanlage, Finanzen & Börse. Auf die Besucher warten wieder wissensvermittelnde Vorträge mit hochkarätigen Referenten. Das erwartet Sie in Düsseldorf Stürmische Börsenzeiten ...

