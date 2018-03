Leipzig (ots) -



Clara Schumann ist bis heute die berühmteste Musikerin, die in Leipzig geboren wurde. Im Jahr 2019 jährt sich ihr 200. Geburtstag. Mit dem Projekt CLARA19 lässt die Stadt Leipzig mit Unterstützung der Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH das gesamte Jahr über Clara Schumann hochleben. Am Festjahres-Programm sind viele Leipziger Kulturinstitutionen und renommierte Künstler beteiligt.



Schirmherrin von Clara19 ist Leipzigs Kulturbürgermeisterin Dr. Skadi Jennicke:



"Der 200. Geburtstag Clara Schumanns ist ein ganz besonderer Höhepunkt in der Kette von Jubiläen in der Musikstadt Leipzig. In unserer Stadt geboren und aufgewachsen, eroberte sie die Konzertpodien Europas, feierte im Leipziger Gewandhaus ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum und steht heute aufgrund ihrer beispiellosen Karriere für eine in ihrem Jahrhundert außergewöhnliche Emanzipation."



Gregor Nowak, Geschäftsführer vom Schumann-Haus Leipzig hat die künstlerische Leitung für das Festjahr: "Das Gewandhaus zu Leipzig, MDR Klassik und MDR Kultur, das Leipziger Ballett, Schumann-Haus, Mendelssohn-Haus, die Leipziger Buchmesse, das Theater der Jungen Welt, die Leipziger Notenspur sowie viele weitere Institutionen und Vereine garantieren ein europaweit einzigartiges und abwechslungsreiches Festjahr CLARA19. Wir sind über die bisherige Resonanz begeistert!"



An originalen Schauplätzen, u.a. in den Wohnräumen des Schumann-Hauses, lassen sich Claras Spuren verfolgen. Ihre Kompositionen erklingen in Musikstätten, die kürzlich mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel ausgezeichnet wurden. Zudem soll das Festjahr einen Blick aus heutiger Perspektive auf das bewegte Leben der Pianistin und Komponistin werfen, die wie kaum eine andere Frau das 19. Jahrhundert prägte. Das umfangreiche Programm ist so facettenreich wie Clara selbst. Dabei geht es weit über das Musikalische hinaus und verbindet die unterschiedlichen Kunstebenen, sowie Alters- und Interessengruppen miteinander. So stehen nicht nur ihre Kompositionen im Mittelpunkt des Festjahres, sondern auch ihre Künstlergemeinschaft und die Ehe mit Robert Schumann sowie ihre einzigartige internationale Konzerttätigkeit. Zudem werden ihre umjubelte Zeit als Wunderkind, ihre Emanzipationsgeschichte, aber auch ihr Konflikt zwischen Beruf und Familie, thematisiert.



Eröffnet wird CLARA19 am 26. Januar 2019 mit einer Festveranstaltung in der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy". Den Höhepunkt des Jahres bilden die Schumann-Festwochen vom 12. bis 29. September 2019, die sich um den Geburtstag (13.09.1819) und Hochzeitstag (12.09.1840) ranken. Das Schumann-Haus in der Inselstraße, wo Clara und Robert Schumann ihre ersten vier Ehejahre verbrachten, präsentiert sich dann mit einem neuen Museumskonzept. Die originalen Wohnräume werden in Zusammenarbeit mit der Kuratorin und Clara Schumann-Expertin Dr. Beatrix Borchard gestaltet. Im "Großen Concert" interpretieren die Pianistin Lauma Skride und das Gewandhausorchester, unter der Leitung von Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons, am 12./13. September 2019 Clara Schumanns Klavierkonzert op.7. Weiterhin werden "Clara im Park" und "Clara in der City", organisiert von der Leipziger Notenspur, für hohen Kunstgenuss und ausgelassene Festatmosphäre sorgen.



Die Tochter des ehrgeizigen Klavierpädagogen und Instrumentenhändlers Friedrich Wieck verbrachte ihre ersten 25 Lebensjahre in Leipzig. Im Alter von neun Jahren gab Clara Schumann ihr erfolgreiches Konzertdebüt im Leipziger Gewandhaus. Als anerkannte Künstlerin feierte sie in der Leipziger Zeit Konzerterfolge unter anderem in Paris, Wien, Kopenhagen und St. Petersburg. In der Schönefelder Kirche heiratete sie am 12. September 1840 Robert Schumann. Anlässlich ihres 50-jährigen Künstlerjubiläums wurde sie 1878 im Leipziger Gewandhaus geehrt.



Reiseangebot für Gruppen: Clara Schumann in Leipzig



Wer Veranstaltungen des Festjahrs CLARA19 in Leipzig besuchen möchte, kann bei der LTM GmbH das Reiseangebot "Clara Schumann in Leipzig" buchen. Es enthält u.a. zwei Übernachtungen (inkl. Frühstück) in einem 4-Sterne-Hotel in Leipzig, eine Eintrittskarte für den Besuch des Schumann-Hauses inklusive einer musikalischen Führung mit "Clara Schumann" im historischen Gewand sowie Konzert im Salon, die Teilnahme am Stadtrundgang "Musikstadt von Weltruhm - Ein Spaziergang auf der Leipziger Notenspur" sowie ein 3-Gang-Schumann-Menü im historischen Gasthaus "Zum Arabischen Coffe Baum". Informationen und Buchung: www.leipzig.travel/reiseangebote



Weitere Informationen: www.clara19.leipzig.de sowie www.leipzig.travel/clara DOWNLOAD Programmflyer, Logo und Bildmaterial: www.clara19.leipzig.de/presse



PROGRAMMHIGHLIGHTS CLARA19



26.01.2019, 19:30 Uhr, Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy, Eröffnung des Clara-Schumann-Jahres



März - Dezember 2019, Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig Sonderführungen: Die Frau am Klavier



16.05.2019, 20 Uhr, Schloss Lützschena Premiere des Leipziger Balletts im Rahmen "Tanz in den Häusern der Stadt"



Juli / August 2019, sonntags 11 Uhr, Mendelssohn-Haus Leipziger Klaviersommer



23.08.2019-19.01.2020, Bach-Archiv Sonderausstellung: Anna Magdalena Bach - Fanny Hensel - Clara Schumann. Drei Künstler im Blick



02.08.-08.09.2019, Parks Abtnaundorf, Zweinaundorf u.a. Clara im Park, Konzerte, Radtouren, Spaziergänge zum Mitsingen



12. bis 29. September 2019 - Schumann-Festwochen



12.09.2019, 20 Uhr Gewandhaus Eröffnung der Schumann-Festwochen, Großes Concert: Lauma Skride, Klavier; Andris Nelsons, Leitung; Gewandhausorchester



13.09.2019, 20 Uhr, Schaubühne Lindenfels: Premiere zu den Leipziger Tanztheaterwochen; Company Leipziger Tanztheater



14.09.2019, 10-16 Uhr Eröffnung des neugestalteten Museums im Schumann-Haus und Inselstraßenfest zum 200. Geburtstag



19.-20.10.2019, Hochschule für Musik und Theater: Clara-Schumann-Wettbewerb Leipzig für junge Pianisten (Kinder und Jugendliche) Veranstalter: Neue Leipziger Chopin-Gesellschaft und Soroptimist Club Leipzig



